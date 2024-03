Mercato #Juve, i bianconeri hanno messo nel mirino un giovane della Sampdoria 

16:03, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve monitora anche i giovani che militano in Serie B e in particolare starebbe seguendo Giovanni Leoni della Sampdoria

La Juve, secondo la Gazzetta dello Sport, valuta Giovanni Leoni, difensore classe 2006 della Sampdoria.

Tuttavia, essendo di proprietà del Padova, i bianconeri cercheranno di capire quale sarà l’interlocutore con cui dover, eventualmente parlare, considerando il possibile riscatto da parte dei blucerchiati a fine stagione.

