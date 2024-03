08:03, 19 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, da Filip “Fil” Kostic a Weah: i bianconeri bocciati a fine stagione e sempre più in bilico in vista della sessione estiva

Valutazioni in corso in casa Juve in vista del #mercato estivo. Sono già numerosi i bianconeri bocciati per questa stagione.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Da Alex Sandro Silva, ormai ai saluti, a Filip “Fil” Kostic e Weah, fino a “Arek” Milik e Kean. Sono diversi i calciatori in bilico per la prossima estate.

Pubblicità

The post Mercato Juve, da Filip “Fil” Kostic a Weah: i bianconeri bocciati a fine stagione appeared first on Juventus News 24.