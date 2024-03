Mercato #Juve, conferme sull’#Obiettivo: ha rifiutato la proposta di rinnovo!

17:04, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, conferme sull’obiettivo in entrata: ha rifiutato la proposta di rinnovo! L’indiscrezione e i dettagli

Mario Hermoso avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo dell’Atletico Madrid e, salvo sorprese, lascerà i Colchoneros a parametro zero.

Stando ai rumors provenienti dalla Spagna, in prima fila per il difensore spagnolo classe 1995 ci sarebbe anche la Juve, insieme alla A.S. Roma di De Rossi.

