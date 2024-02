Mercato #Juve, A.D. Giuntoli punta a rinforzare centrocampo e attacco: la sua strategia

14:32, 27 Feb 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Juve punta a rinforzarsi e Cristiano Giuntoli vuole migliorare il centrocampo e l’attacco: gli aggiornamenti

Come rivelato da Sportmediaset, il ritorno in Champions League della Juve dovrà essere accompagnato da una adeguata campagna di rafforzamento sulla quale è già al lavoro Cristiano Giuntoli che per il momento sembra concentrato su centrocampo e attacco: il primo nome, che gira da mesi nell’orbita bianconera, è quella di Teun Koopmeiners che non è un nome nuovo per la Juve, e piacerebbe anche al Napoli. L’Atalanta lo valuta non meno di 40-50 milioni di euro anche se il gradimento nerazzurro per Soulé potrebbe facilitare l’affare con la Vecchia Signora. Attenzione però anche a Lewis Ferguson, non a caso nei giorni scorsi la dirigenza della Juve ha incontrato a Milano gli intermediari italiani del centrocampista del Bologna.

Le decisioni a centrocampo della Juve dipenderanno anche dalle entrate ottenute dalle cessioni e dalla possibile decisione di Rabiot di rinnovare oppure no il suo contratto. In attacco, oltre a Felipe Anderson e Albert Gudmundsson, i bianconeri sembrano comunque interessati a rinforzarsi. Per quanto riguarda le uscite, bisognerà stare attenti alle posizioni di Federico Chiesa, che potrebbe partire a causa della sua situazione contrattuale, e Matias Soulé, che attira l’interesse anche da club della Premier League dopo una buona stagione con il Frosinone.

