Mercato #Juve, A.D. Giuntoli cerca esperienza: dopo Bonaventura spunta Vecino! I dettagli

09:33, 5 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Mercato Juve, Giuntoli cerca esperienza: dopo Bonaventura spunta Vecino! I dettagli e le ultime novità

La dirigenza della Juve è al lavoro in vista del mercato estivo. Il progetto giovani e Next Gen sarà completato con l’aggiunta di calciatori d’esperienza per il ritorno in Champions League.

Come riferito da Tuttosport, dopo Bonaventura spunta anche il nome di Vecino. L’esperto centrocampista della Lazio sarebbe sui radar del club, oltre a Felipe Anderson per l’attacco.

