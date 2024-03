Mercato Internazionale F.C., Super Nerazzurri di Inzaghi stregati dal giovane talento dell’Ajax: è il nuovo ##Progetto Tecnico per la difesa

2 Mar 2024, 19:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

#mercato Internazionale, leoni nerazzurri stregati dal giovane talento dell’Ajax: è il nuovo obiettivo per la difesa. Ecco di chi si tratta

Ausilio, Marotta e tutti gli uomini del mercato Internazionale sono sempre vigili e attenti a sfruttare le possibili occasioni per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, . I leoni nerazzurri vogliono guardare anche in prospettiva, e sarebbero rimasti stregati dalle prestazioni di un giovanissimo difensore dell’Ajax.

Pubblicità

Come riferito da Calciomercato.com, il giocatore in questione è Jorrel Hato, difensore centrale mancino che all’occorrenza può giocare anche da terzino e da mediano di rottura. Personalità da vendere per il classe 2006, il quale, pur non avendo ancora compiuto 18 anni, ha già infranto numerosi #record nella storia del club (diventando anche il più giovane capitano di sempre nel pareggio in Erdevise con l’Almere City e nella #vittoria* in Europa League contro l’Aek Atene). Sulle sue tracce, oltre ai leoni nerazzurri, anche Chelsea e Arsenal dalla Premier League. Il ragazzo sogna di trasferirsi in una big e il suo #contratto è in scadenza nel 2025: situazione da monitorare.

L’articolo #mercato Internazionale, leoni nerazzurri stregati dal giovane talento dell’Ajax: è il nuovo obiettivo per la difesa proviene da Internazionale News 24.