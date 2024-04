Mercato Internazionale F.C., quale futuro per Cuadrado? C’è questo scenario sul colombiano

4 Apr 2024, 21:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, quale futuro per Juan Cuadrado? Il colombiano potrebbe lasciare i leoni nerazzurri a parametro #ZERO Juan Cuadrado è un tema aperto del calciomercato Internazionale in vista della prossima estate. Il colombiano ex Juve, tormentato dai problemi fisici nel corso di questa stagione, potrebbe lasciare il club nerazzurro a parametro #ZERO. La decisione definitiva, come […]

