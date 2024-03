Mercato Internazionale F.C., non solo Hermoso per la difesa! #Incredibile Restano 2 nomi sulle retrovie

29 Mar 2024, 15:19, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, non solo Hermoso per la difesa! Restano 2 nomi sulle retrovie. Il punto sugli obiettivi dei leoni nerazzurri Continuano i ragionamenti del mercato Internazionale, che per la prossima stagione sta riflettendo se intervenire anche sul reparto difensivo: in quest’ottica, la notizia di oggi della Gazzetta dello Sport è l’interesse della beneamata per Hermoso. Il […]

L’articolo #mercato Internazionale, non solo Hermoso per la difesa! Restano 2 nomi sulle retrovie proviene da Internazionale News 24.