Mercato Internazionale F.C., “Maravillioso” Sanchez ai saluti? Decisione presa per giugno e comunicazione al cileno

6 Apr 2024, 21:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, Alexis Maravilla Sanchez viaggia verso l’addio a giugno: il cileno non rinnoverà il #contratto in scadenza a fine stagione Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Internazionale ha preso una decisione ben precisa sul futuro di Alexis Maravilla Sanchez, attaccante cileno in scadenza di #contratto al #termine della stagione. Con ogni probabilità, come da […]

L’articolo #mercato Internazionale, Maravilla Sanchez ai saluti? Decisione presa per giugno e comunicazione al cileno proviene da Internazionale News 24.