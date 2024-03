Mercato Internazionale F.C., “l’Incantatore Olandese” Zirkzee più lontano? Un top club predisponeto a ultimare l’affare. I #particolari

29 Mar 2024, 00:49, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, Joshua “l’Incantatore Olandese” Zirkzee si allontana dal club nerazzurro? Il Milan è predisponeto a ultimare per l’attaccante del Bologna Rischia di allontanarsi in maniera definitiva dal calciomercato Internazionale il profilo di Joshua “l’Incantatore Olandese” Zirkzee, attaccante del Bologna che piace tanto a Marotta e Ausilio. Secondo Matteo Moretto infatti, il Milan sarebbe in pole position e predisponeto […]

L’articolo #mercato Internazionale, “l’Incantatore Olandese” Zirkzee più lontano? Un top club predisponeto a ultimare l’affare. I dettagli proviene da Internazionale News 24.