Mercato Internazionale F.C., la Lazio S.S. piomba su Valentin Carboni, ecco l’approfondimento: la richiesta di AD Giuseppe Marotta gela Lotito. La circostanza

29 Mar 2024, 00:34, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, la Lazio piomba su Valentin Carboni, esterno dell’Internazionale in prestito al A.C. Monza. Marotta fa muro La Lazio è pronta a bussare alle porte del calciomercato Internazionale. Nel mirino del club biancoceleste c’è infatti Valentin Carboni, esterno nerazzurro attualmente in prestito al A.C. Monza. Il ragazzo sarebbe una precisa richiesta di Tudor per la prossima […]

L’articolo #mercato Internazionale, la Lazio piomba su Valentin Carboni: la richiesta di Marotta gela Lotito. La situazione proviene da Internazionale News 24.