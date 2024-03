Mercato Internazionale F.C., c’è l’#intesa per Bento! #Incredibile Il portiere strizza l’sguardo ai Super Nerazzurri di Inzaghi e commenta il POST di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto

10 Mar 2024, 20:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

#mercato Internazionale, c’è l’intesa per Bento! Il portiere strizza l’occhio ai leoni nerazzurri e commenta il post di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto: lo scenario

Tra le operazioni intavolate dal mercato Internazionale per la prossima stagione, ma passate più in sordina, c’è quella relativa a Bento Krepski. Il club nerazzurro, come fa sapere Calciomercato.com, si è già assicurato un diritto di prelazione a 15 milioni di euro per la prossima sessione estiva per l’estremo difensore dell’Athletico Paranaense che ha ricevuto la prima chiamata per la nazionale brasiliana.

Pubblicità

A proposito di Brasile: l’estremo difensore strizza l’occhio ai leoni nerazzurri e manda un segnale social, commentando sotto al post del connazionale L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto dopo la #vittoria* contro il Bologna, scrivendo: «Boa Carlao».

L’articolo #mercato Internazionale, c’è l’intesa per Bento! Il portiere strizza l’occhio ai leoni nerazzurri e commenta il post di L’Imperatore della Brianza Carlos Augusto proviene da Internazionale News 24.