Mercato Internazionale F.C., AD Giuseppe Marotta ha in pugno Piotr Zieli, ecco l’approfondimento: il dietro le quinte sul polacco

31 Mar 2024, 22:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

#mercato Internazionale, Beppe Marotta, AD dei leoni nerazzurri, ha bloccato l’arrivo a #ZERO del mediano/mezzala polacco: il retroscena Come riferito da Tuttosport, Beppe Marotta, dopo Mehdi Taremi, il Bomber Iraniano, , ha messo a segno un altro importante #colpo a sorpresa a #ZERO per il calciomercato Internazionale della prossima estate. L’AD dei leoni nerazzurri ha bloccato Piotr Zio Piotr Zielinski già dallo scorso gennaio: l’ex […]

L’articolo #mercato Internazionale, Marotta ha in pugno Zio Piotr Zielinski: il RETROSCENA sul polacco proviene da Internazionale News 24.