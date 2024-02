Mercato Fc Internazionale, le cifre dell’affare Piotr Zio Zielinski: spunta una maxi-commissione per l’agente!

Pubblicità

Mercato Inter, le cifre dell’affare Zielinski: spunta una maxi-commissione per l’agente del centrocampista polacco

Piotr Zielinski è il primo colpo preannunciato del mercato Inter per la prossima stagione. Il centrocampista arriverà a parametro zero a luglio, dopo che il suo contratto che lo lega al Napoli sarà scaduto. Calciomercato.com svela le cifre totali dell’affare, col polacco che ha già svolto in gran segreto le visite mediche con i nerazzurri.

Per il calciatore un contratto di tre anni più uno opzionale, con uno stipendio da 4 milioni di euro all’anno. Maxi-commissione anche per il suo agente, il quale si intascherà 4 milioni di euro dal trasferimento del proprio assistito.

