Mercato Fc Internazionale, il RETROSCENA su Sensi al Leicester: i Inter hanno cambiato così le carte in tavola

Mercato Inter, il retroscena su Sensi al Leicester: i nerazzurri hanno cambiato così le carte in tavola per venire incontro ai Foxes

La sessione invernale del mercato Inter si è conclusa col mancato trasferimento di Stefano Sensi al Leicester. Sembrava tutto fatto da giorni, col centrocampista partito per l’Inghilterra dove ha svolto anche le visite mediche. L’accordo iniziale era stato trovato con la formula del prestito oneroso a 500 mila euro con riscatto a 2 milioni di euro che sarebbe scattato in caso di promozione in Premier League per la squadra di Maresca (e una percentuale sulla futura rivendita).

La Gazzetta dello Sport svela un retroscena sull’affare poi saltato. Per venire incontro alle esigenze degli inglesi, che tardavano nell’invio della documentazione, i nerazzurri avevano cambiato le carte in tavola trasformando il prestito da oneroso a gratuito, spostando i 500 mila euro iniziale nella cifra totale del riscatto. Nonostante ciò l’ok dei Foxes non è mai arrivato, così il calciatore tornerà ad Appiano Gentile.

L’articolo Mercato Inter, il RETROSCENA su Sensi al Leicester: i nerazzurri hanno cambiato così le carte in tavola proviene da Inter News 24.