Mercato – Doppia mossa Fc Internazionale: rinnova Mkhitaryan e punta l’EREDE

Giorni importanti per il mercato dell’Inter alle prese con i problemi di Cuadrado che costringono a valutare nuovi innesti per gennaio, mentre vanno avanti le trattativa per i rinnovi di contratto. Oltre a Lautaro Martinez e Dimarco, anche Henrikh Mkhitaryan è pronto alla firma: La Gazzetta dello Sport racconta che l’armeno avrebbe dovuto siglare l’accordo questa settimana, ma impegni all’estero dell’agente Rafaela Pimenta hanno fatto slittare la chiusura. Pronto un accordo fino al 2025 con opzione per un altro anno a circa 3,9 milioni di euro a stagione per il fedelissimo di Inzaghi.

Secondo lo stesso quotidiano però la permanenza di Mkhitaryan non chiude a priori le porte a quello che sulla carta verrebbe preso per essere il suo erede, ovvero il polacco Piotr Zielinski. In scadenza di contratto con il Napoli, rimane un obiettivo dell’Inter che, si legge, è “assai vigile”.

L’opinione di Passione Inter

Mkhitaryan si sta confermando integro e preziosissimo per Inzaghi, sia dal punto di vista tecnico che della leadership nello spogliatoio. La carta d’identità impone però di pensare al sostituto. Zielinski per caratteristiche e esperienza in Serie A è il profilo sulla carta migliore. Ci risulta una proposta già recapitata dall’Inter, che lo vuole a parametro zero e ingolosisce il centrocampista. Si attende una risposta a breve.