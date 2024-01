Mercato AC Milan: un obiettivo in difesa vicino alla Premier League! Le ULTIME sulle trattativa

Mercato Milan, rossoneri superati dal Burnley? Le ULTIME sulle trattativa del difensore che piace a Furlani

Niente da fare per il difensore del Montpellier Maxime Estève che era stato seguito, in questi ultimi giorni, dal mercato Milan.

Come riportato da Nicolò Schira, il giocatore è a un passo dal passaggio al Burnley che gli ha proposto un contratto fino al 2028.

