Mercato AC Milan, un club piomba su Taremi: il trasferimento in nerazzurro è in bilico. Il RETROSCENA sul futuro dell’ex obiettivo rossonero

Mercato Milan, un club piomba su Taremi: il trasferimento in nerazzurro è in bilico. Il RETROSCENA sul futuro dell’ex obiettivo rossonero. I dettagli

Secondo quanto riportato da A Spor, il trasferimento di Mehdi Taremi, ex obiettivo del mercato Milan, all’Inter era vicinissimo alla fumata bianca, ma spunta una notizia clamorosa dalla Turchia che potrebbe cambiare ogni scenario.

Pubblicità

Infatti, il Fenerbahce non molla per l’attaccante iraniano e sarebbe pronto ad incontrare l’entourage del calciatore per strapparlo ai nerazzurri per rimpiazzare Edin Dzeko, col bosniaco sulla via d’uscita. Allo stesso momento, però, l’Inter ha comunicato al Porto di aver avviato i dialoghi per ingaggiare l’attaccante a parametro zero per la prossima stagione.

Pubblicità

The post Mercato Milan, un club piomba su Taremi: il trasferimento in nerazzurro è in bilico. Il RETROSCENA sul futuro dell’ex obiettivo rossonero appeared first on Milan News 24.