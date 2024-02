Mercato AC Milan, tre obiettivi per l’estate: dietro c’è la mano di Conte! Tutti i nomi

Mercato Milan, tre obiettivi per l’estate: dietro c’è la mano di Conte! Tutti i nomi sul mirino dei dirigenti rossoneri

Tutto il futuro del mercato Milan passa dall’eventuale arrivo di Antonio Conte sulla panchina rossonera. Il tecnico ex Juve ed Inter è il principale indiziato per il dopo Pioli e starebbe già influendo direttamente ed indirettamente sul calciomercato.

Come riferisce Luca Momblano, dietro ai tre obiettivi dei rossoneri c’è la sua mano. Si tratta di Buongiorno, Dorgu e Di Lorenzo. Profili graditi dall’allenatore salentino, che accoglierebbe a braccia aperta qualora si concretizzasse il suo ritorno a Milano, ma stavolta sull’altra sponda del Naviglio.

