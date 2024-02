Mercato AC Milan, tesoretto in arrivo dai riscatti. La cifra che potrebbe entrare nelle casse rossonere

Mercato Milan, tesoretto in arrivo dai riscatti. La cifra che potrebbe entrare nelle casse rossonere nella prossima estate. I dettagli

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, l’idea del Milan in vista della prossima sessione di calcio mercato è quella di monetizzare dai riscatti e di continuare il percorso di rinnovamento iniziato la scorsa estate.

Da Charles De Ketelaere fino a Divock Origi, passando dai riscatti di Messias, a quelli possibili di Rade Krunic dal Fenerbahce, Chaka Traoré dal Palermo e alla carta Saelemaekers con il Bologna. Il Milan potrebbe portare nelle sue casse un tesoretto da 40 milioni di euro da investire sul prossimo mercato.

