Mercato AC Milan, sorpresa a centrocampo: Moncada può rientrare su di lui!

Mercato Milan, sorpresa a centrocampo: Moncada può tornare su di lui! Le ultimissime sulle mosse dei rossoneri

Ci sono importanti novità sul calciomercato Milan. Tra gli obiettivi della dirigenza rossonera in vista della prossima sessione estiva c’è anche l’acquisto di un nuovo centrocampista.

Secondo quanto riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero tornare alla carica per Chukwuemeka. C’è anche il nome del mediano del Chelsea nella lista dei giocatori seguiti da Moncada.

