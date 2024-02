Mercato AC Milan, scelto l’attaccante del futuro: a giugno arriva lui! ULTIMISSIME

Mercato Milan, i rossoneri hanno scelto l’attaccante del futuro: a tutta su Joshua Zirkzee per la prossima stagione. I dettagli

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha individuato l’attaccante del futuro in vista della prossima stagione.

Furlani e Moncada hanno messo in cima alla lista delle proprie preferenze il profilo di Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione del Bologna per il quale il Diavolo è pronto ad investire una cifra intorno ai 45 milioni di euro, contropartite incluse. Il Milan pianifica il grande colpo.

