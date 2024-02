Mercato AC Milan: «Per i rossoneri altra estate da protagonisti». La rivelazione

Mercato Milan: «Per i rossoneri sarà un’altra estate da protagonisti dopo quella del 2023». La rivelazione

Tuttomercatoweb ha fatto il punto sulle strategie dei rossoneri nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Il Milan si prepara a vivere un’altra estate da protagonista.

Pubblicità

Secondo quanto si apprende sarebbero già pronti due colpi indipendentemente da quelle che saranno le uscite: vale a dire un nuovo centravanti e un nuovo difensore centrale. Attacco e difesa, infatti, sono i due ruoli sui cui si concentreranno principalmente gli sforzi.

Pubblicità

The post Mercato Milan: «Per i rossoneri altra estate da protagonisti». La rivelazione appeared first on Milan News 24.