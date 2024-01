Mercato AC Milan, non solo Buongiorno: tre gli obiettivi per la difesa ancora in corsa. ULTIME

Mercato Milan, non solo Buongiorno: tre gli obiettivi per la difesa attualmente ancora in corsa. Tutte le ULTIME

Il Milan sta concentrando tutti i suoi sforzi alla ricerca di un nuovo difensore centrale: è questo l’obiettivo individuato dalla dirigenza rossonera, che si adopererà in queste settimane per cercare di regalarlo a Pioli.

Non solo Buongiorno del Torino, operazione ad oggi molto complicata. I rossoneri valutano anche altri due obiettivi concreti: si tratta di Brassier del Brest e Kouassi del Siviglia. Lo riporta Tuttosport.

