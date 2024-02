Mercato AC Milan, Mister Stefano Pioli svela il rinforzo a centrocampo! È già in casa, ecco il NOME

Mercato Milan, Pioli in conferenza stampa ha svelato il rinforzo a centrocampo! È già in casa, ecco il NOME

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Frosinone e Milan. Queste le sue parole sul nuovo rinforzo per il centrocampo rossonero.

NESSUN ACQUISTO A CENTROCAMPO – «Col rientro anticipato di Bennacer daremo fiducia a Zeroli, abbiamo 5 centrocampisti e con Zeroli 6».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI FROSINONE-MILAN

The post Mercato Milan, Pioli svela il rinforzo a centrocampo! È già in casa, ecco il NOME appeared first on Milan News 24.