Mercato AC Milan, la Sampdoria piomba su un centrale rossonero! Le NEWS

Mercato Milan, la Sampdoria piomba su un difensore rossonero!

Novità in arrivo sul mercato Milan in uscita. La Sampdoria avrebbe messo gli occhi su un difensore rossonero per questa sessione di gennaio. Si tratta di Marco Pellegrino, arrivato in rossonero in estate dal Platense (e già in estate piaceva al club blucerchiato).

Come riferisce Il Secolo XIX, il ds del club ligure, Mancini, avrebbe messo nel mirino il centrale argentino come possibile operazione low cost (essendo obbligato ad operare sul mercato ‘a saldo zero’ per via dei paletti imposti alla società). Il classe 2002 si potrebbe trasferire in prestito secco, per avere un maggior minutaggio rispetto a quello concessogli finora da Pioli.

