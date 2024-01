Mercato AC Milan, Kean amareggiato e deluso: «Era convinto di giocare all’Atletico Madrid»

Mercato Milan, Kean amareggiato e deluso: era convinto di giocare all’Atletico Madrid. Le ultime sull’attaccante

Di Marzio a Calciomercato l’Originale su Sky Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni su Kean, seguito dal calciomercato rossonero, che questa sera è tornato a Torino dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid per alcune divergenze sul suo recupero dall’infortunio. Queste le dichiarazioni sull’attaccante della Juve.

DI MARZIO – «Kean è molto deluso e amareggiato. Era in tribuna a veder giocare l’Atletico, aveva parlato con Simeone ed era convinto di andare lì per giocare».

