Mercato AC Milan, interesse per un giovane mediano del Verona! Tutti i DETTAGLI

Mercato Milan, interesse per un giovane centrocampista del Verona! Tutti i DETTAGLI sui giovani obiettivi

Il mercato rossonero sta provando in questi ultimi giorni di calciomercato per due calciatori del Verona Primavera.

Stiamo parlando di Alphadjo Cissé e il centrocampista Richi Agbonifo. Quest’ultimo, centrocampista classe 2006, utilizzato sull’out di sinistra ha totalizzato 2 gol e 2 assist in 15 partite disputate in campionato.

