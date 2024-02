Mercato AC Milan, indisponibilità per Calafiori: le condizioni dell’obiettivo rossonero

Mercato Milan, infortunio per Calafiori: le condizioni dell’obiettivo rossonero che ha abbandonato il campo durante la gara con il Lecce

Il difensore del Bologna e obiettivo del mercato Milan, Riccardo Calafiori, ha riportato un infortunio durante la gara contro il Lecce in Serie A.

Tegola per la formazione di Thiago Motta, con il difensore che ha abbandonato il campo dopo un duro contrasto. Si tratta di un brutto stop viste le ultime prestazioni che avevano lanciato il difensore al centro del mercato, attirando l’attenzione di vari club italiani, come Napoli e Juventus, e stranieri come il Tottenham.

The post Mercato Milan, infortunio per Calafiori: le condizioni dell’obiettivo rossonero appeared first on Milan News 24.