Mercato AC Milan, indiscrezione Tonali. Cardinale spiega: «Dopo la sua cessione abbiamo deciso di…»

Mercato Milan, spunta il retroscena sulla cessione di Sandro Tonali: Cardinale spiega cosa hanno deciso i rossoneri dopo la sua partenza

Gerry Cardinale, nel corso della chiacchierata informale col Corriere dello Sport, ha svelato questo retroscena su Sandro Tonali, ceduto al Newcastle nell’ultimo calciomercato Milan estivo:

PAROLE – «Vendere Tonali per 70 mln e comprare 6 giocatori che il mercato sottovalutava è solo una delle possibili applicazioni dell’uso dei dati basando le decisioni su valutazioni quantitative. Abbiamo gettato le fondamenta per costruire la squadra del futuro».

