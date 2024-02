Mercato AC Milan, indiscrezione Charas: nel 2021 rifiutò questa proposta di rinnovo. CIFRE e dettagli

Mercato Milan, spunta il retroscena su Hakan Calhanoglu: nel 2021 il turco ha rifiutato questa offerta di rinnovo del club rossonero

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, l’Hakan Calhanoglu dell’Inter di Simone Inzaghi rappresenta un rimpianto per il calciomercato Milan.

La Rosea riporta un interessante retroscena sull’addio a parametro zero nel 2021 del centrocampista turco: all’epoca Calhanoglu percepiva dal Milan 2.2 milioni di euro e Maldini aveva messo sul piatto un prolungamento triennale da 3.5 milioni di euro, bonus inclusi. La richiesta era invece di 5 con Marotta che ha poi accontentato il ragazzo.

