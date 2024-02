Mercato AC Milan, incredibile novità su Kelly in vista di giugno! Sta per succedere questa cosa, le NEWS

Mercato Milan, spunta l’incredibile novità su Lloyd Kelly in vista del prossimo giugno: i rossoneri sono ad un passo dal centrale

Come riportato da Tuttosport, Lloyd Kelly resta un nome caldissimo del calciomercato Milan per la prossima estate. Il difensore centrale del Bournemouth è in scadenza di contratto a giugno e sul suo conto ci sarebbe un’importante novità.

Moncada avrebbe infatti accelerato in maniera decisa assicurandosi la pole per l’arrivo a zero del ragazzo cercato anche lo scorso gennaio. Le prossime settimane saranno decisive per siglare le intese definitive.

