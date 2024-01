Mercato AC Milan, in chiusura Krunic al Fenerbahce: cosa manca per la fumata bianca

Mercato Milan, in chiusura Krunic al Fenerbahce: cosa manca per la fumata bianca dell’affare con il club turco. I dettagli

Rade Krunic sarà la prima cessione del mercato Milan in questa sessione di gennaio: dopo una lunga trattativa, sembra ormai in chiusura l’accordo per il suo trasferimento al Fenerbahce, col club turco che lo inseguiva già da questa estate. Tuttavia, come riferisce Sky Sport, manca ancora qualcosina prima della fumata bianca e dell’annuncio.

Il club turco è al lavoro con i rossoneri per limare gli ultimi dettagli e per preparare tutta la documentazione necessaria. Una volta sistemato quest’aspetto burocratico, il centrocampista bosniaco potrà volare in Turchia per le visite mediche di rito e per la firma sul contratto. Dopodiché potrà iniziare ufficialmente la nuova avventura col club turco.

