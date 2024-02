Mercato AC Milan: in arrivo un’proposta da 80 milioni per questo giocatore, il club può fare cassa

Mercato Milan: in arrivo un’offerta da 80 milioni di euro per questo giocatore, il club rossonero può fare cassa

Tuttosport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Mike Maignan, spiegando che la trattativa per il rinnovo del contratto si sta facendo sempre più in salita (vuoi per le richieste del giocatore, vuoi per il suo rendimento non più così esaltante, vuoi per l’abolizione del Decreto Crescita).

Per questo motivo occhio a quanto può succedere sul mercato, lì dove potrebbero arrivare delle offerte interessanti. Il francese è nel mirino del Bayern Monaco, che potrebbe convincere il Milan con una super offerta da 80 milioni di euro.

