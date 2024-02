Mercato AC Milan, il PSG fa sul serio per Leao: cosa è cambiato rispetto ad un anno fa. La circostanza

Mercato Milan, il PSG fa sul serio per Leao: i parigini puntano forte il portoghese dopo l’interesse di un anno fa. La situazione

Come riferito da calciomercato.com, l’interesse del PSG per Rafael Leao è confermato. Rispetto ad un anno fa, quando i parigini sondarono il terreno con l’esterno dopo gli addii di Messi e Neymar, sono pronti a tornare alla carica e a fare sul serio.

Pubblicità

I francesi vogliono sfruttare il grande legame tra Leao e Campos ma dovranno fare i conti con il Milan: i rossoneri non hanno intenzione di cedere l’ex Lille e pretendono, in caso di addio, il pagamento della clausola da 175 milioni di euro.

Pubblicità

The post Mercato Milan, il PSG fa sul serio per Leao: cosa è cambiato rispetto ad un anno fa. La situazione appeared first on Milan News 24.