Mercato AC Milan, il club ormai l’ha promesso ai tifosi: in estate arriverà lui

Mercato Milan, il club ormai l’ha promesso ai tifosi: in estate arriverà lui. Le ultimissime sulle mosse dei rossoneri

Il Milan inizia a programmare la prossima sessione di calciomercato, un’estate che dovrebbe vedere ancora una volta i rossoneri tra i protagonisti assoluti in Italia.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, la società ormai ha promesso un grande colpo in estate. Due i nomi sul taccuino di Moncada e Furlani: da un lato Zirkzee del Bologna, dall’altro Sesko del Lipsia.

