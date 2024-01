Mercato AC Milan, il Bayern Monaco ci prova per Buongiorno? L’indizio dalle parole di Tuchel

Mercato Milan, il Bayern Monaco ci prova per Buongiorno? L’indizio dalle parole di Thomas Tuchel in conferenza

Inseguito con insistenza dal mercato Milan come rinforzo in difesa, Alessandro Buongiorno sembra destinato a restare al Torino, almeno fino al termine della stagione. Tuttavia, a mettere gli occhi sul centrale azzurro pare ci sia addirittura il Bayern Monaco. L’indizio arriva dalle parole del tecnico dei bavaresi Thomas Tuchel, il quale in conferenza stampa ha parlato così dell’infortunio di de Ligt che ne avrà per un bel po’.

PAROLE – «Stiamo pianificando con Matthijs, top player e ragazzo top. Matthijs è tornato infortunato dalla Nazionale, ha saltato tutto il precampionato. Lo abbiamo fatto giocare troppo presto in Supercoppa, poi si è infortunato nuovamente gravemente».

