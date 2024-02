Mercato AC Milan, Giuntoli spia i diavoli rossoneri! Tre nomi in comune per la difesa NOVITÀ

14:47,24 Feb 2024, MILANELLO.

Mercato Diavolo Rossonero, la Juventus spia i rossoneri! 3 nomi in comune per la difesa. Le NOVITÀ per la sessione estiva

Bremer potrebbe andare via dalla Juve se dalla Premier dovesse arrivare un’offerta irrinunciabile. A renderlo noto è Tuttosport che svela quali sarebbero i possibili candidati per sostituire il centrale della difesa bianconera e tra questi sono molti quelli in comune con il calciomercato Diavolo Rossonero.

I bianconeri, così come i rossoneri, starebbero seguendo Calafiori, Hermoso ma soprattutto Kelly, terzino del Bournemouth, con cui stanno continuando i contatti tra l’agente del giocatore e i rossoneri con il giocatore in scadenza di contratto.

