Mercato AC Milan, Furlani pesca in Germania? Lacroix è il nuovo obiettivo per l’estate ma… DETTAGLI

Mercato Milan, Furlani pesca in Germania? Lacroix è il nuovo obiettivo per l’estate ma… Tutti i DETTAGLI

Spunta un nuovo nome per il calciomercato rossonero, attivissimo per cercare un nuovo difensore.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, i rossoneri avrebbero fatto in giornata un sondaggio per il difensore del Wolfsburg Lacroix. Anche in questo caso sarebbe un colpo per l’estate perché il club non vuole cedere il classe 2000.

