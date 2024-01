Mercato AC Milan, fissata la partenza di Krunic per la Turchia! Le NEWS

Mercato Milan, è stata definita la partenza di Rade Krunic per la Turchia: domani possibile sbarco a Istanbul per le visite col Fenerbahce

Come riferito da TMW, c’è un’importante novità nel calciomercato Milan per quanto riguarda la cessione di Rade Krunic al Fenerbahce.

Dopo aver definito l’affare con i turchi sulla base di 5 milioni di euro più uno di bonus, si stanno ultimando gli ultimi dettagli per lo sbarco del calciatore in Turchia per visite mediche e firma: domani la possibile partenza per Istanbul.

