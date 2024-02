Mercato AC Milan: ecco l’impatto che la sessione invernale avrà sul bilancio

Mercato Milan: ecco l’impatto che la sessione invernale avrà sul bilancio. Registrerà segno positivo sul prossimo bilancio

Secondo le stime di Calcio e Finanza, il mercato rossonero svolto nella sessione di gennaio produrrà un utile sul bilancio 2023/2024.

L’impatto positivo dovrebbe essere di 5,2 milioni di euro circa.

