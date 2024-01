Mercato AC Milan, è Dermial il nome caldo per la difesa: la circostanza e le difficoltà per l’ex Atalanta

Mercato Milan, è Dermial il nome caldo per la difesa: la situazione e le difficoltà per arrivare all’ex Atalanta, ora all’Al-Ahli

In questi ultimi giorni della sessione invernale il mercato Milan si vuole regalare un difensore da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Tra i vari profili sondati nel corso di questo mese, il nome più caldo delle ultime ore è quello di Merih Demiral.

Stando a Sport Mediaset, il centrale dell’Al-Ahli starebbe spingendo per tornare in Italia. La trattativa con i rossoneri si fa però complicata per via del pesante ingaggio che attualmente percepisce (13 milioni di euro a stagione). Per far sì che l’operazione si sblocchi servirà un’apertura sostanziale da parte del club arabo.

The post Mercato Milan, è Dermial il nome caldo per la difesa: la situazione e le difficoltà per l’ex Atalanta appeared first on Milan News 24.