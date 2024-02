Mercato AC Milan, deciso il futuro di Florenzi: cosa succede a giugno

Mercato Milan, deciso il futuro di Alessandro Florenzi: ecco cosa succederà a giugno tra i rossoneri e il terzino italiano

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha deciso il futuro di Alessandro Florenzi, in scadenza di contratto a giugno del 2025.

Il terzino ex Roma rispetterà il contratto in essere oppure rinnoverà fino al 30 giugno del 2026 a stipendio dimezzato rispetto agli attuali 2.8 milioni di euro. La società rossonera apprezza tantissimo il ruolo di senatore all’interno dello spogliatoio.

