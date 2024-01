Mercato AC Milan, De Ketelaere finanzia il colpo estivo: su chi verrà reinvestita la cifra del riscatto

Mercato Milan, De Ketelaere finanzia il colpo estivo: su chi verrà reinvestita la cifra derivante dal riscatto

Il Milan è già al lavoro sul mercato per programmare i prossimi colpi. L’obiettivo principale è Zirkzee, ma per arrivare alla cifra richiesta dal Bologna saranno necessarie prima delle cessioni.

Un bottino consistente potrebbe arrivare da Bergamo: nel caso in cui l’Atalanta esercitasse il riscatto per De Ketelaere, i rossoneri incasserebbero 23 milioni di euro che sarebbero immediatamente girati al Bologna per arrivare alla punta olandese. Questo, secondo Tuttosport, il piano dei rossoneri.

