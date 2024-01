Mercato AC Milan, David rientra di moda: un aspetto ingolosisce Furlani. I dettagli

Mercato Milan, Jonathan David torna di moda per l’attacco rossonero della prossima stagione: tutti i dettagli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, sul taccuino del calciomercato Milan per quanto riguarda l’attacco della prossima stagione, oltre ai più quotati Zirkzee e Sesko, non tramonta il nome di Jonathan David.

In questo caso un aspetto ingolosisce Furlani e Moncada, ovvero la scadenza del contratto fissata al 30 giugno del 2025. In estate potrebbe arrivare l’assalto definitivo.

