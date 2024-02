Mercato AC Milan: con Conte è pronto questo primo colpo! L’indiscrezione

Mercato Milan: con Conte in panchina è pronto questo primo colpo! L’indiscrezione sulle possibili mosse dei rossoneri

Nei prossimi mesi il calciomercato Milan entrerà nel vivo, ma i rossoneri iniziano già a programmare le mosse in vista del futuro. Antonio Conte è il primo obiettivo per la panchina.

Pubblicità

Nel caso in cui l’ex ct della Nazionale dovesse prendere il posto di Pioli, la dirigenza rossonera potrebbe regalargli un primo colpo sul mercato: vale a dire Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli apprezzato dal tecnico. Lo riporta Calciomercato.com.

Pubblicità

The post Mercato Milan: con Conte è pronto questo primo colpo! L’indiscrezione appeared first on Milan News 24.