Mercato AC Milan, comunicazione arrivata dal Bologna: deciso il destino di Saelemaekers. A giugno…

Mercato Milan, il Bologna ha preso la propria decisione sul futuro di Alexis Saelemaekers: a giugno pronto il riscatto

Importante aggiornamento fornito da Nicolò Schira sul calciomercato Milan e in particolare sulla situazione legata ad Alexis Saelemaekers.

Il Bologna ha infatti comunicato ai rossoneri l’intenzione di esercitare a giugno il diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro (dopo i 500mila euro sborsati per il prestito in estate) per l’esterno belga classe ’99. La storia tra il Milan e l’ex Anderlecht sembra ormai ai titoli di coda.

