Mercato AC Milan, CLAMOROSO indiscrezione su Brassier! I rossoneri avevano proposto uno scambio

Mercato Milan, CLAMOROSO retroscena su Brassier! I rossoneri avevano proposto uno scambio al Brest: i dettagli

Il mercato Milan invernale sta per concludersi e con ogni probabilità non verrà fatto nessun altro colpo in difesa. I rossoneri non solo avevano seguito con interesse Lilian Brassier, ma avevano anche presentato un’offerta al Brest.

A rivelare il retroscena è il giornalista Saber Desfarges di Telefoot, il quale svela come il club rossonero aveva fatto un’offerta che includeva anche il cartellino di Marco Pellegrino inserito come contropartita tecnica. Il club francese ha detto no, così come ha rifiutato le ultime offerte arrivate da Porto e Stoccarda.

