Mercato AC Milan, Chukwueze e Okafor non bastano? Si rischia un nuovo viavai in attacco

Mercato Milan, Chukwueze e Okafor non bastano? Si rischia un nuovo viavai in attacco. Le ultime sul mercato rossonero

Le prestazioni dei rossoneri Chukwueze e Okafor contro il Monza hanno altamente deluso, mostrando come la rosa del Milan non sia così lunga e sicuramente a fine stagione dovranno essere fatte della valutazioni.

Come riporta il Corriere dello Sport, in base anche all’andamento in Europa League, in estate potrebbe esserci un nuovo viavai in quel reparto nonostante i tanti innesti della scorsa sessione estiva.

