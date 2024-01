Mercato AC Milan, chi sarà il colpo in difesa: Moncada fa chiarezza sui nomi

Mercato Milan, chi sarà il colpo in difesa: Moncada fa chiarezza sui nomi prima del match contro l’Udinese

Moncada ha analizzato il calciomercato rossonero ai microfoni di SkySport.

COLPI IN DIFESA – «Lenglet, Kiwior, Brassier? In questo momento c’è da capire le situazioni dei club e dei giocatori. Ci sono che non sono usciti e altri che sono usciti. Dobbiamo capire la situazione prima di fare qualcosa».

LE PAROLE DI MONCADA PRIMA DI UDINESE MILAN

